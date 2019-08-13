Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Динамо поборется за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов в ответном матче против Брюгге. Анонс и прогноз на поединок читайте на "Футбол 24".

Перед началом противостояния с Брюгге киевское Динамо считалось мощным сыгранным коллективом, который разрывает УПЛ и имеет проходных соперников в квалификации Лиги чемпионов. Всего за семь дней ситуация изменилась коренным образом: "бело-синие" опростоволосились в Бельгии, лишь чудом уступив с минимальным счётом, а затем проиграли Шахтеру на своём поле. Подопечные Александра Хацкевича теперь находятся всего в одном шаге от провала сезона уже в середине августа.

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Для белорусского тренера это особенно критично. По завершению действия старого контракта все ожидали ухода коуча, однако тот неожиданно остался в Динамо. Одной из главных причин такого решения руководства клуба называлось желание избежать кардинальных изменений во время короткого летнего межсезонья – это могло бы навредить еврокубковым амбициям киевлян. С другой стороны, риторика Александра Хацкевича и Игоря Суркиса очень намекает на то, что вопрос выхода в ЛЧ критический для тренерского штаба, поэтому в случае невыполнения задания можно ожидать отставки. Впрочем, её ожидали и в июне.

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Так или иначе, Динамо будет крайне мотивированным в этот вечера. Это одно из немногих преимуществ над Брюгге, который в Бельгии откровенно загонял киевлян – особенно в первом тайме. Другие достоинства футбола "бело-синих" на Яне Брейделе в большей степени являлись минусами бельгийцев, чем плюсами подопечных Хацкевича. В частности, Брюгге произвело впечатление тактически слабой команды, хотя игровой стиль при этом агрессивен. Тому же Ванакену главный тренер Филипп Клеман вынужден давать свободу от оборонительных действий, а значительная часть футболистов не очень дисциплинирована – Динамо в этих моментах выглядело класснее.

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Проблемы с контролем игры и посредственность второго тайма первого матча все бельгийские журналисты и тренерский штаб брюггинцев признали единодушно – Динамо вполне могло забивать выездной гол. После этого Брюгге провел такой же рваный по характеру поединок чемпионата против Остенде, дожав его лишь в концовке встречи. Вообще, Брюгге не производит впечатления коллектива, который заслуживает прохода в Лигу чемпионов – это просто хорошо сбитый середнячок, которому место в плей-офф Лиги Европы. Словом, типичный бельгийский клуб.

Динамо точно не встретило какого-то непроходимого соперника. Он играет, он имеет чуть более интересных в индивидуальном плане футболистов, но чего-то фантастического собой не представляет. Проблемой киевлян перед ответным матчем является тот факт, что они не сильнее. После погромов львовских клубов казалось, что подопечные Хацкевича набрали ход, однако в главных матчах августа они вновь продемонстрировали свою неубедительность – особенно в позиционных атаках, которые практически отсутствуют.

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Динамо может навязать силовой характер матча и перебегать соперника, однако переиграть его в футбол "бело-синим" очень непросто. Фактически, все надежды возлагаются только на прочность обороны и скоростные контрвыпады, однако для этого сейчас ещё и не хватает футболистов – Цыганков не готов, Караваев не может его заменить, Вербич после травмы не впечатляет, атакующего центрхава играет Гармаш. Пока что наиболее полезными выглядят де Пена и Жерсон Родригес, но у первого есть проблемы со стабильностью в течение игры, а второй только недавно приехал.

Впрочем, как уже говорилось, Брюгге также не без греха. Обе команды не очень соответствуют уровню Лиги чемпионов, однако за спиной "динамовцев" стоит больший опыт, страшная заведённость и родные трибуны. Ответный матч должен быть интересным.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Динамо и Брюгге до прошлой недели никогда не встречались в официальных поединках. Сегодня состоится лишь вторая встреча этих команд.

2. Брюгге имеет богатую историю противостояния с украинскими клубами: 8 матчей против Шахтера (1 победа, 5 ничьих), 4 встречи с Днепром (1 ничья, 2 поражения), 2 матча против ЦСКА Киев (2 победы). Общий счёт – 17:17.

3. Брюгге с 2004 года ни разу не смог победить украинский клуб, потерпев по два поражения от Днепра и Шахтера, а также трижды сыграв вничью.

4. Динамо провело против бельгийских клубов 9 матчей, потерпев шесть поражений и трижды праздновав победу. Общий счёт противостояния – 15:17 в пользу бельгийцев.

5. В общем, украинские клубы 34 раза играли против бельгийских. 13 матчей завершились победой наших команд, 14 поединков выиграли бельгийцы, а еще 7 встреч завершились вничью. Общий счёт противостояния – 53:46 в пользу украинского.

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Кадровая ситуация

Начав сезон при переполненном лазарете, Динамо быстро оставило его пустым. Сейчас у киевлян нет ни одного травмированного футболиста, однако это ещё не значит готовности бросить в бой сильнейших. Цыганков растворился в Бельгии и провалился в Классическом дерби, ещё не набрав форму после травмы на сборах. Соль за первые пять матчей наиграл лишь 50 минут, а Вербич ни разу не провёл полного поединка. Вероятно, Виктор выйдет в основе, ведь статус встречи этого требует, а Соль сменит Жерсона во втором тайме. И точно выйдет Шепелев.

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Брюгге столкнулся с проблемой Соболя. Эдуард пропустил матч против Остенде из-за повреждения, однако попал в список футболистов, полетевших в Киев. Насколько левый фулбек готов к игре, пока неизвестно – вероятно, Филипп Клеман будет принимать решение непосредственно в день матча. Других кадровых проблем у бельгийцев нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Брюгге

Брюгге: Миньйоле – Мата, Митрович, Дели, Коолс – Вормер, Ванакен, Ритс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Гармаш, де Пена – Жерсон

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Очень хочется, чтобы Динамо спокойно прошло дальше, однако вся логика последней недели наводит на тревожные выводы. В двух топ-матчах киевляне смогли забить всего один гол и на большее не наиграли, а вот пропустить могли до трёх – как минимум, в Бельгии. Брюгге успешно раздевал оборону "бело-синих" в их штрафной и создавал моменты высокого качества. Все действия были быстрыми и логично завершёнными; команда знала, как открывать зоны, и заставила подопечных Хацкевича принимать панические решения.

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Именно поэтому кажется, что Динамо на НСК Олимпийский не станет форсировать события, ведь открываться раньше положенного времени – смерти подобно. В один гол киевлян, однако, очень верится, ведь на него они всегда нарабатывают, а оборона в Брюгге не впечатляет. Букмекеры также считают это событие вероятным, называя "бело-синих" фаворитами противостояния.

Минимальную победу "динамовцам" добыть вполне по силам, а дальше всё будет зависеть от внимательности и физической готовности. Брюгге – нестабильный коллектив, который после значительного отрезка доминирования способен отдать инициативу, что говорит как о слабостях характера, так и о функциональной готовности. Что-что, а перебегать соперника подопечные Хацкевича всегда умели, поэтому в битве на выносливость победителем должны выйти именно его подопечные. Динамо должно дожать Брюгге.

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