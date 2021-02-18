Еврокубки после зимней спячки снова ворвались в обыденность – и теперь настала очередь украинцев ими наслаждаться . Динамо стартует в 1/16 финала Лиги Европы поединком против Брюгге, с которым у киевлян особый счет. Именно Брюгге не пустил "бело-синих" в ЛЧ 2019/20, расписав феерические 3:3 в Киеве – с тех пор бельгийцы, как минимум, не стали слабее. Впрочем, слабых соперников в евровесне априори не бывает, однако отступать украинцам уже некуда. УПЛ нужны очки в копилку коэффициентов, а Динамо – сильные позиции при будущих жеребьёвках. В конце концов, было бы обидно вылететь столь рано в довольно симпатичном сезоне.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч Лиги Европы

Динамо – Брюгге: где смотреть матч Лиги Европы

У Мирчи Луческу перед матчем против Брюгге достаточно проблем. Во-первых, команде просто не хватает игрового тонуса – "бело-синие" в новом году провели всего один официальный матч пять дней назад. Тренерский штаб пытался компенсировать этот недостаток серьезной нагрузкой на сборах и очень большим количеством спаррингов против хороших соперников, однако ритм и уровень сопротивления не мог быть таким же, как и в матчах чемпионата.

Во-вторых, не вся команда равномерно подготовилась к сезону, ведь было очень много травм и вылетов из тренировочного режима на длительный, как для сборов, срок. Особенно не повезло Вербичу, которому не удалось провести ни одного спарринга. Сейчас же проблемы есть и у Забарного, которого наигрывали под основу.

Несмотря на это, поединок против Олимпика в последнем туре УПЛ динамовцы уверенно выиграли. Так, возникали ошибки на своей трети, которые даже привели к голу дончан, но их было мало – зато киевляне забили три гола и еще один провели из офсайда. Правда, по такому матчу трудно делать далекоидущие выводы, ведь настоящего футбола команда в тех условиях продемонстрировать не могла. Киевляне упростили игру, играя длинными передачами и навесами, хотя при Мирче Луческу они стараются ограничить эти ТТД.

У Динамо было огромное количество потерь (140) и аналогичное количество подборов, отбираемых и других оборонительных действий, но на ледяном газоне это логично. При этом "бело-синие» не сбились до выносов лишь бы куда, а поддерживали Беседина после длинных передач – 29 из них Артем выловил. Вообще, Беседин стал истинным MVP того поединка, оформив дубль и забив из офсайда, хотя его раскритиковали за низкий процент выигранных единоборств и точность передач. Да и голы не поразили требовательную публику. Странно, ведь в тех условиях никто не мог показать лучшего футбола, а игра с добиваний давно стала важным фактором в футболе. Голы с них – не случайность.

В любом случае, перед матчем с Брюгге все эти выводы не имеют особого смысла. Будет совсем другой газон, совсем другой футбол и совсем другое сопротивление. Мяч опустится вниз, а соперник гораздо лучше будет держать мяч и вести единоборства.

Пока в официальных матчах Динамо с этим не встречалось, а вот на сборах с позиционными атаками и реализацией возникали проблемы – в первых семи из восьми спаррингов киевляне закатили только семь голов. Хотя и пропускали мало (всего пять), однако сложности со стандартами и расположением при обороне остались. Словом, просто украинцам не будет.

Во-первых, стоит отметить, что Брюгге, как и Динамо, является представителем ЛЧ – причем в группе команда Филиппа Клемана дважды била Зенит (даже громила его) и расписала две результативные ничьи с Лацио. Существуют большие сомнения в способности киевлян повторить успехи бельгийцев. Динамо в своем квартете даже с Ференцварошем сыграло со скрипом. Правда, на Камп Ноу выдали настоящее шоу, однако там был другой футбол и другая Барселона. Более показательны для силы команд это поединки именно против середнячков вроде Зенита и Лацио.

Во-вторых, Брюгге играет в неудобный для Динамо футбол. Классический паттерн при голах бельгийцев выглядит так: команда отбирает мяч в глубине, дальше идет длинная передача на фланг или заброс за спину защитникам, а дальше вилка – или нападающий завершает атаку в касание, или идет скидка в зону перед штрафной. Зоны подбора бельгийцы всегда качественно насыщают.

Все это требует хорошего ощущения момента и качественной работы между линиями – а у Динамо постоянно возникают проблемы при перестроениях в обороне и при кроссах. Со стандартами тоже беда – Брюгге умело их использует, а киевляне в ЛЧ постоянно теряли игроков при подачах.

Правда, в силе Брюгге кроется и его слабость. Контратаки у Брюгге качественные, но предсказуемы. Киевляне должны сыграть плотнее, оставляя поменьше пространства и внимательно следить за врываниями в зону перед штрафной. Динамо умеет обороняться – это было очевидно по тем же матчам с Гентом и АЗ Алкмар.

Кроме того, подопечные Филиппа Клемана неубедительны в позиционных атаках. Соответственно, Динамо достаточно опустить мяч вниз и обойтись без рискованных решений при владении – Мирча Луческу пытается поставить киевлянам именно такой футбол. "Бело-синие" неоднократно доказывали, что они умеют затягивать матч в позиционное болото. Для Брюгге это очень неприятный факт.

Стоит отметить, что в зимних условиях Брюгге в принципе не привык играть. Матч против Шарлеруа в чемпионате Бельгии был отменен из-за состояния газона, которому бы позавидовал любой наш середняк – а на февральском морозе в Украине травка не будет лучше. Главной же проблемой бельгийцев стали кадровые потери.

Кадровая ситуация

Брюгге перед прилетом в Украину потерял кучу футболистов. Так, в матче против Динамо не сыграют Митрович, Денсвил, Ванакен и Ланг – первые три заболели коронавирусом, а четвертый остался в Бельгии с симптомами.

Кроме того, COVID-19 подхватил главный тренер Филипп Клеман, а защитник Мата не сыграет из-за повреждения. Также не выйдет на поле Соболь, который отбывает дисквалификацию. Словом, у Брюгге – кадровая катастрофа.

В составе Динамо вряд ли приходится ожидать Вербича и Гармаша – Беньямин залечивает травму задней поверхности бедра, а Денис восстанавливается после повреждения подколенного сустава. К матчу против Брюгге они не готовились.

Также в лазарете остаётся Бурда, Белуце и Русин, а Шабанов отправился в аренду в Легию. Зато успел восстановиться Забарный, который пропускал матч с Олимпиком из-за микротравмы. Готов ли он сразу выйти на Брюгге без официальных матчей в новом году – один из главных вопросов, на который Мирча Луческу должен дать ответ.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Брюгге

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин

Брюгге: Миньйоле – Бремпт, Одилон, Мехеле, Рика – Вормер, Ритс, Кейбус – де Кателаре, Дост, Окереке

Прогноз "Футбол 24"– 2:0

Потеря Ванакена и Ланга особенно страшно бьет по ударной силе бельгийцев. В активе этой парочки – 17 голов (11 у Ланга и 6 у Ванакена), 12 ассистов (по шесть на брата) и 29 передач под удар (18 из них отдал Ванакен). Бас Дост здоров и готов забивать в одно касание, как он это всегда делал, но без Ханса и Ноа нападающий остается без кислорода – он очень зависим от передач. Правда, он остается опасным в качестве столба для скидок, но Динамо умеет прессинговать и закрывать зоны.

Легко, конечно же, не будет. Хотя бы из-за игрового тонуса и погодных условий. Впрочем, нынешний Брюгге динамовцы должны бить с комфортным счетом – это им по силам. Динамо умеет вести позиционную игру и держать мяч внизу, а рискованные решения не в стиле киевлян. Между тем, именно они в основном и провоцируют разящие контратаки, без которых Брюгге становится не сильнее Зари.

Обеспечивать кофмортное преимущество над Брюгге необходимо именно в Киеве. Сейчас или никогда. Динамо это сможет – тем более, при поддержке болельщиков на трибунах.

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