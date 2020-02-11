Динамо – БАТЭ – 1:1 – видео голов и обзор матча

В очередном спарринге Динамо не смогло удержать победу в матче против белорусского БАТЭ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – БАТЭ на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – БАТЭ – 1:1

Голы: Вербич, 34 – Драгун, 68 (пен.)

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В своем четвертом поединке на втором зимнем сборе в Турции киевляне встречались с барисавским БАТЭ. Владея инициативой в начале матча "сине-белые" постепенно отдали ее сопернику и... забили. На 34-й минуте Томаш Кендзёра прострелил вдоль ворот на Беньямина Вербича и словенец в падении эффектно замкнул в сетку.

После перерыва БАТЭ отыгралось: Владимир Шепелев сбил в своей штрафной Станислава Драгуна и 31-летний защитник сборной Беларуси развел по разным сторонам мяч и голкипера Динамо Бущана.

Как следствие, ничья, которая стала первой для Динамо в рамках второго тренировочного сбора – предыдущие три матча "бело-синие" выиграли с разгромным счетом.

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