Динамо – Арсенал-Киев: онлайн-трансляция матча

Динамо принимает Арсенал-Киев в 21-м туре чемпионата Украины. Трансляцию киевского дерби онлайн смотрите на "Футбол 24"

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Арсенал-Киев на "Футбол 24", стартует в 17:00 по киевскому времени. Киевляне не играют вничью в рамках УПЛ вот уже 13 матчей подряд. За это время команда Хацкевича выиграла 10 поединков, а 3 проиграла. Динамо отстает от Шахтера на 7 очков. Арсенал-Киев лишь в прошлом туре прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию, за время которой "канониры" набрали аж 1 балл. Однако команда Леонова в любом случае не сможет подняться с последнего места по итогам 21-го тура.

Динамо – Арсенал-Киев: анонс матча УПЛ

Динамо – Арсенал-Киев: смотрите видео трансляцию матча 10 марта 2019 онлайн