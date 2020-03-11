Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины – Михайличенко удивил

Динамо и Александрия разыграют путевку в 1/2 финала Кубка Украины 2019/20. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартует в 19:30. Киевляне с командой Шарана ранее в Кубке Украины встречались дважды. По одной победе, поражении и ничьей, разница голов 4:4, паритет и по выходам дальше. Напомним, Динамо выбило предыдущего обладателя трофея Шахтер. В текущем сезоне Александрия дважды проиграла киевлянам в УПЛ.

Динамо – Александрия: анонс и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Украины

Динамо – Александрия: смотреть матч онлайн – трансляция 11 марта 2020, Кубок Украины 2019/20

Алексей Михайличенко неожиданно выпускает сразу двух опорников. Значительно более ограниченный в игре на атаку Кадири заменил Шепелева, который был лидером по количеству единоборств в обороне (выиграл 7 из 10) и точности передач (почти 95%), а также отдал победный голевой пас в последнем матче против Александрии несколько дней назад. Соль заменил Русина в нападении. Цыганков второй раз подряд не вышел с первых минут, и это тоже своего рода сюрприз.

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Кадири – Караваев, Буяльский, Вербич – Соль

Запасные: Бойко, Цыганков, Шепелев, Дуэлунд, Цитаишвили, Андриевский, Русин

Александрия: Панькив – Мирошниченко, Бухал, Дубра, Мишенко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Довгий, Третьяков – Ситало

Запасные: Билык, Пашаев, Шендрик, Запорожан, Грицук, Задерака, Безбородько

Динамо – Александрия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины