Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ

Александрия в рамках 11-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24"

Уже прошло 10 туров, а Динамо сих пор не может вернуть себе второе место, держась на третьем. Шикарный шанс взять своё выпадает прямо сейчас, когда с Десной равенство по очкам – остаётся только победить Александрию в родных стенах. Тем более, киевляне набрали очень классную форму: четыре подряд победы в чемпионате с общим счетом 12:0, разгром Чайки в спарринге (3:0), четыре гола Беседина, по три у Вербича и Де Пены – из нехороших фактов можно отметить только травмы Бойко и Бурды, но в рамках УПЛ для них есть замена.

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Правда, не всё так идеально. В частности, следует выделить определённую нестабильность подопечных Алексея Михайличенко: так, в матчах против Мариуполя, Колоса и Лугано один из таймов был, как минимум, равным – если не хуже. В поединке против ковалёвцев в прошлом туре вообще произошёл скандал, ведь первый гол киевлян был забит с совершенно левого пенальти, за которое Максименко ещё и удаление получил. Эта ошибка арбитра искривила впечатление от футбола "бело-синих" во втором тайме, хотя те играли вдесятером – и Колос загнали в штрафную задолго до ключевого события встречи. В общем, в рамках УПЛ Динамо выглядит достатьно сильно. Это – факт.

Статистика противостояния

Всего: 21 матч, 15 побед Динамо, 4 ничьи, 2 победы Александрии, разница мячей 52-11.

В Премьер-лиге: 18 матчей (+14, =3, -1, 48-7)

Александрия не отстаёт как в игровом, так и в турнирном плане. Конечно, статистика голов "жёлто-черных" не такая впечатляющая, как у киевлян, но последнее их поражение датируется концом августа – бронзовый призёр УПЛ с тех пор выиграл четыре матча и расписал ничью с Колосом, благодаря чему удалось удержаться на расстоянии одного зачётного балла от Динамо. Также александрийцы отобрали очки у Гента в Лиге Европы. Поражений за этот период всего два, но одно из них была получено в Германии от Вольфсбурга (при симпатичном футболе), а второе произошло в спарринге с Днепром-1. Словом, вице-чемпиону Украины сегодня будет непросто.

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Главная особенность нынешней Александрии – качественная система прессинга на чужой половине поля. В рамках УПЛ подопечные Владимира Шарана так душат своих соперников, что у них и моментов практически не возникает (разве что со стандартов). В Лиге Европы это также работает, хотя быстрая команда, грамотно двигающаяся в центре, разбирает "жёлто-черных" – проблема заключается в том, что работа центрхавов Динамо не столь убедительна, как у того же Вольфсбурга. Впрочем, не стоит забывать, что в чемпионате Александрия теряла очки с Колосом, а в матчах против лидеров УПЛ бронзовый призёр получил домашний разгром от Десны (0:3) и глотнул три гола за тайм от Шахтера (хотя и победил Зарю на выезде). Сегодня пришло время доказать случайность тех провалов.

Результативные матчи – 6 голов



23.07.2016. 1-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Динамо – Александрия – 5:1



07.05.2017. 28-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Динамо – Александрия – 6:0

Динамо – Александрия прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet безусловным фаворитом поединка считают Динамо. На победу киевлян букмекеры поставили коэффициент 1,44, в то время как победу александрийцев оценили в 7,50. Ставка на ничью увеличит ваш выигрыш в 4,33 раз, а наиболее вероятным счётом контора считает 1:0 в пользу "бело-синих" – на него стоит "кэф" 5,25.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Кадири, Дуелунд, Бурда, Бойко – Шендрик

Дисквалифицированы: Беседин, Шепелев (Динамо Киев)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Бущан – Кендзёра, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Гармаш, де Пена – Жерсон

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Шастал, Ковалец, Третьяков – Ситало

"Изюминки" матча:

– Игроки Динамо с 28 апреля забивают голы в УПЛ течение 17 матчей подряд (32 мяча).

– Динамо в УПЛ сохраняет свои ворота "сухими" на протяжении 394-х минут.

– Динамо при Алексее Михайличенко может забить 250-й гол во всех турнирах (ещё 1 мяч).

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Александрия в последнее время очень неплохо играла против Динамо и даже забивала на НСК, хотя крайний поединок проиграла безапелляционно. В текущем сезоне "жёлто-черные" ещё сильнее, но и "бело-синие" сейчас находятся в фантастической форме – впрочем, у обеих команд в рамках УПЛ был удобный календарь. Словом, матч должен получиться очень равным.

В таких поединках очень многое решает класс. Конечно, класс можно бить порядком, однако только при условии, что у более классного коллектива его нет – а это не про сегодняшнее Динамо. Киевляне сейчас очень мощные, поэтому при родных трибунах они должны праздновать непростую, но победу.

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