Киевское и бухарестское Динамо таки проведут спарринг во время перерыва на матчи сборных.

Встреча состоится в запланированное время – 27 марта в 17:00, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Несколько дней назад в составе гостей обнаружили нескольких игроков с коронавирусом, что ставило под угрозу проведение спарринга. Впрочем, бухарестское Динамо сегодня прилетит в Киев в ограниченном составе и изолируется на базе киевлян. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале "2+2", а также на официальном канале Динамо Киев в Youtube (с задержкой в четыре минуты).

Напомним, "бело-синие" решили помочь экс-клубу Мирчи Луческу справиться с финансовыми проблемами. Все собранные средства с виртуальных билетов пойдут в пользу "красных собак".

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