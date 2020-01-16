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Динамо, Карпаты и другие жесткие фейлы украинского футбола – видеообзор "ляпов" первой половины сезона

16 января 23:32 137 Читати українською
Динамо, Карпаты и другие жесткие фейлы украинского футбола – видеообзор "ляпов" первой половины сезона
Динамо – Шахтер / Фото из открытых источников

Подборку забавных и часто решающих ошибок в украинском первенстве смотрите на "Футбол 24".

В современном сверхскоростном футболе не обходится без ошибок. Удары по своим воротам, обрезки, автоголы – все это присутствует и в Премьер-лиге.

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Поэтому пока в украинском футболе продолжается зимняя пауза, YouTube-канал Football H представил подборку нелепых ошибок в УПЛ в первой половине сезона.

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