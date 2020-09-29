"Динамо как никогда близко к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Можно цитировать слова президента клуба Игоря Суркиса. Кроме того, что есть какие-то результаты, нужно улучшать качество игры и все делать для этого.

Динамо – Гент: анонс ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

В футболе не всегда бывает так, как ты хочешь. Бывает хорошая игра, но нет результата, и наоборот. Пусть сохранится пыл динамовцев, но нужно улучшать качество игры. В Лиге чемпионов серьезные соперники, требуется особое отношение. Впереди еще есть матчи и можно будет набрать кондиции.

Уже можно играть по результату. Во второй игре главное, чтобы команда победила и вышла в групповой этап. Есть тренерская стратегия, тактика. Не должно быть недооценки соперника. Нужно подойти к этой игре серьезно.

Супряга? Сейчас нужно понемногу это закреплять, он не может играть фрагментарно. Владислав должен держать оборону соперника в напряжении, все для этого у него есть: и скорость, и голевое чутье. Но он с каждой игрой должен становиться все сильнее и сильнее", – поделился Буряк в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).

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