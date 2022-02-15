Динамо – Кайрат – 4:0 – видео голов и обзор матча
Динамо Киев и Кайрат встречались в спарринге в Турции. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов поединка на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Динамо – Кайрат – 4:0
Голы: Касабулат, 8(аг), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85
Луческу: Буду играть с Динамо в любой точке Украины – никого не боюсь
Счет открыл игрок Кайрата, случайно закрыв прострел в собственные ворота. На этом острые моменты в первом тайме завершились.
После перерыва удвоил преимущество киевлян Сирота. Третий гол записал на себя Цыганков, ювелирно пробив со штрафного. Незадолго до финального свистка Кулач довел счет до разгромного 4:0.
Следующий спарринг динамовцы проведут против латвийской Вальмиеры 17 февраля.
Динамо разбило Кайрат, проснувшись после перерыва – Цыганков с красивым голом и ассистом