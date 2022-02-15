Динамо Киев и Кайрат встречались в спарринге в Турции. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов поединка на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Кайрат – 4:0

Голы: Касабулат, 8(аг), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85

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Счет открыл игрок Кайрата, случайно закрыв прострел в собственные ворота. На этом острые моменты в первом тайме завершились.

После перерыва удвоил преимущество киевлян Сирота. Третий гол записал на себя Цыганков, ювелирно пробив со штрафного. Незадолго до финального свистка Кулач довел счет до разгромного 4:0.

Следующий спарринг динамовцы проведут против латвийской Вальмиеры 17 февраля.

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