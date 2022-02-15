Динамо Киев и Кайрат встречаются в спарринге в Турции. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Очередной контрольный поединок "бело-синих" на сборах. Матч Динамо – Кайрат стартует в 16:00. Это второй спарринг подопечных Луческу на последнем этапе сборов в Турции. В первой игре киевляне разгромили сербскую Инджию со счётом 4:0.

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Сегодняшним соперником Динамо станет Кайрат – трехкратный чемпион Казахстана и бронзовый призер последнего первенства. Осенью команда играла в групповом турнире Лиги конференций, заняв последнее место в группе с Карабахом, Базелем и Омонией. Подопечные Курбана Бердыева набрали два очка.

В прямом эфире матч будут транслировать канал Динамо TV, а также официальный клубный канал в YouTube. Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть и в этой новости.

Динамо – Кайрат: онлайн-видеотрансляция матча 15 02 2022

Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Караваев – Андриевский, Гармаш – Цыганков, Буяльский, Витиньо – Ванат.

Стартовый состав Кайрата: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральский, Крачковский, Сейдахмет, Алыкулов, Усенов, Швырёв.