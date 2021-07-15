Динамо – Эвиан: онлайн-видеотрансляция матча
17:53 - Читати українською
В рамках тренировочного сбора в Альпах киевское Динамо проводит спарринг с французским Эвианом. Стартовый состав и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.
Матч Динамо – Эвиан стартует в 18:00 по киевскому времени. Товарищеский поединок чемпиона Украины можно посмотреть онлайн на клубном YouTube-канале "бело-синих" непосредственно в этой новости.
Стартовый состав:
Динамо: Бойко – Тымчик, Кендзера, Шабанов, Дубинчак – Коробенко, Гармаш – Леднев, Бенито, Де Пена – Ванат.
Запасные: Вивчаренко, Буяльский, Андриевский, Антюх, Родригес, Кулач.
Динамо уверенной победой над Сьоном одолело ничейный синдром на сборах – Шкурин забил, Супряга и Кулач разочаровали
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter