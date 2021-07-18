В рамках тренировочного сбора в Альпах киевское Динамо проводит спарринг со швейцарским Этуалем. Стартовый состав и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

Матч Динамо – Этуаль стартует в 18:00 по киевскому времени. Товарищеский поединок чемпиона Украины можно посмотреть онлайн на клубном YouTube-канале "бело-синих" непосредственно в этой новости.

Стартовый состав:

Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Антюх, Леднев, Цыганков – Вербич.

Отметим появление в стартовом составе футболистов сборной Украины, которые вернулись с отдыха после Евро-2020.

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