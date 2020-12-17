Киевское Динамо креативно отреагировало на новость о технической победе Шахтера в матче с Ингульцом.

"Бело-синие" в своем Instagram разместили фото несколько необычной верхушки турнирной таблицы УПЛ после завершения первого круга.

Ингулец – Шахтер: УАФ официально решила судьбу отмененного матча УПЛ

В графе побед Шахтера вместо 8 стоит число 7,5, а сообщение сопровождается эффектной подписью: "Шахтер в "драматическом" матче победил Ингулец и уменьшил отрыв от киевлян до 1-го зачетного пункта".

Напомним, поединок Ингулец – Шахтер не состоялся из-за плохого состояния газона. Как оказалось, хозяева не включали подогрев в течение нескольких дней, поэтому поле стало слишком твердым и травмоопасным. После первого круга чемпионата Динамо идет первым, а "горняки" отстают всего на одно очко.

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