Команда Мирчи Луческу проводит очередной спарринг на сборах. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры Динамо – Янг Бойз смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Янг Бойз стартует в 20:00 по киевскому времени. Это четвертый матч киевлян на сборах (ранее разгромили бухарестское Динамо, Триглав и вторую команду Вольфсберга), но первый с видеотрансляцией.

Янг Бойз – чемпионы Швейцарии. Уже через 10 дней команда начинает следующий сезон.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Кабаев, Буяльский, Бенито – Ярмоленко.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Яцик, Андриевский, Караваев, Малыш, Диалло, Царенко, Биловар, Леднев, Волошин, Рамадани.

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