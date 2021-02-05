Команда Мирчи Луческу вынуждена вносить коррективы в график работы на тренировочном сборе в Турции.

Киевляне не сыграют против северомакедонской Шкендии в запланированную дату, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Динамо должно было провести этот спарринг 7 февраля, однако он пройдет на один день раньше – 6 февраля. Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Это будет уже четвертый товарищеский матч "бело-синих" на турецкой земле. Ранее киевляне уступили Лудогорцу (1:2), обыграли тбилисское Динамо (1:0) и свели к ничьей встречу с болгарским ЦСКА 1948 (2:2).

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