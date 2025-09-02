Защитник Динамо Василий Буртник может сделать важный шаг вперед в своей карьере.

Центральный защитник тернопольской Нивы Василий Буртник получил приглашение на просмотр в киевском Динамо, сообщает Sport.ua.

Динамо усилится французским защитником – он находился в структуре Милана

23-летний защитник может присоединиться к "бело-синим" во время паузы на матчи сборных, когда клуб активно ищет замену из-за травмы Дениса Попова, который пропустил поединок 4-го тура УПЛ против Полесья (4:1).

Летом Буртник перешел в Ниву из Реверы 1908, которая отказалась участвовать во Второй лиге Украины 2025/26. За новый клуб он уже успел сыграть четыре матча, проведя в каждом по 90 минут. Пока что защитник не отметился результативными действиями, но получил две желтые карточки.

Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, дубль Буяльского, Герреро забил, дебют Великана