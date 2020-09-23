Динамо проводит последние часы подготовки перед первым матчем против Гента.

Накануне поединка подопечные Мирчи Луческу опробовали газон Геламко Арены, информирует официальный сайт киевского клуба.

Гент – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Динамо провело тренировку сразу после традиционных мероприятий с прессой. В Бельгию полетели 23 игрока "бело-синих" – 20 полевых и 3 голкипера. Уже сегодня (23 сентября) киевляне попытаются оформить комфортный результат на поле соперника.

Напомним, на предыдущей стадии команда Луческу справилась с АЗ – 2:0 в одноматчевом противостоянии, которое принимал Киев.

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