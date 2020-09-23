Динамо испытало газон стадиона Гента перед матчем квалификации Лиги чемпионов
Динамо проводит последние часы подготовки перед первым матчем против Гента.
Накануне поединка подопечные Мирчи Луческу опробовали газон Геламко Арены, информирует официальный сайт киевского клуба.
Гент – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
Динамо провело тренировку сразу после традиционных мероприятий с прессой. В Бельгию полетели 23 игрока "бело-синих" – 20 полевых и 3 голкипера. Уже сегодня (23 сентября) киевляне попытаются оформить комфортный результат на поле соперника.
Напомним, на предыдущей стадии команда Луческу справилась с АЗ – 2:0 в одноматчевом противостоянии, которое принимал Киев.
Гент проти Динамо: від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною