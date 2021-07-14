Киевский коллектив попал в не слишком приятную ситуацию при продвижении продуктов.

На рекламном баннере, который киевляне использовали для рекламы сезонных абонементов, было использовано фото российских фанатов.

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В частности, как информируют WBC ультрас Динамо в своем Facebook, презентацию пропусков "украсили" кадры болельщики не киевского клуба, а одноименного московского. Об этом свидетельствует коллаж, приведенный ниже.

К слову, сезон УПЛ 2021/22 стартует уже 23 июля матчем Львов – Мариуполь. Динамо, скорее всего, свою встречу первого тура проведет 11 августа.

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