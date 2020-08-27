Главный тренер Динамо Мирча Луческу в ближайшее время расширит команду своих помощников.

"В тренерском штабе Динамо вскоре может произойти усиление. Мирча Луческу активно ищет тренера-аналитика", – сообщает Telegram-канал Бомбардир.

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Сейчас в команду румынского специалиста входят Диего Лонго, Эмил Карас, Олег Гусев, Огнен Вукоевич, Михаил Михайлов, Виталий Кулиба и Владимир Ярмошук.

Напомним, Мирча Луческу удачно начал новый сезон у руля киевского клуба, разгромив Олимпик (4:1) в первом туре УПЛ, и одолев Шахтер в Суперкубке Украины (3:1).

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