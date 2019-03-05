Динамо пополнит специалист, который будет работать с форвардами

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал, что Динамо ищет специалиста для работы с нападающими.

"Знаю, что сейчас в Динамо начнут работать индивидуально с нападающими. Президент клуба вместе с главным тренером решили, что нужно нанять специалиста, который имеет опыт игры в нападении, который сам был очень хорошим форвардом.

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И вот он будет работать с форвардами Динамо. Кто это будет? Я думаю, вы в ближайшее время узнаете", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.