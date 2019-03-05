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Динамо пополнит специалист, который будет работать с форвардами

20:40 280 Читати українською
Динамо пополнит специалист, который будет работать с форвардами
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал, что Динамо ищет специалиста для работы с нападающими.

"Знаю, что сейчас в Динамо начнут работать индивидуально с нападающими. Президент клуба вместе с главным тренером решили, что нужно нанять специалиста, который имеет опыт игры в нападении, который сам был очень хорошим форвардом.

Василий Кравец мог перейти в Динамо, – Цыганык

И вот он будет работать с форвардами Динамо. Кто это будет? Я думаю, вы в ближайшее время узнаете", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Игорь Цыганык
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