Динамо интересуется защитником Спортинга, который доигрывал сезон вместе с Гармашем и Морозюком

Заинтересованность Динамо в услугах 24-летнего португальца вполне конкретная, киевляне уже направили запрос в его клуб по цене возможного перехода, утверждает португальский Record.

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По информации издания, "бело-синим" придется выиграть конкуренцию за Иванилду у итальянского Торино, который тоже не прочь усилить центр защиты коренастым (194 см роста) защитником. Transfermarkt оценивает Фернандеша в 1 млн евро, а его контракт со Спортингом действует до конца 2022 года.

Добавим, что прошлый сезон Иванилду провел на правах аренды в Турции. Сначала португалец выступал за Трабзонспор, а завершал кампанию уже в Ризеспоре в компании экс-динамовцев Дениса Гармаша и Николая Морозюка. За оба клуба сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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