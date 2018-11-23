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Динамо интересуется защитником сборной Туниса Хаддади, – СМИ

14:41 101 Читати українською
Динамо интересуется защитником сборной Туниса Хаддади, – СМИ
Уссама Хаддади / фото из соцсетей

Защитник Дижона и сборной Туниса Уссама Хаддади привлек внимание киевского Динамо.

Динамо может подписать защитника французского Дижона Уссаму Хаддади. Представители 26-летнего игрока сборной Туниса уже вступили в переговоры с киевским клубом, а трансфер может состояться уже в январе, сообщает Football Tunisien.

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Тунисец может сыграть в центре обороны, а также на левом фланге защиты. В сезоне 2018/19 Хаддад провел 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол. Также защитник сыграл один поединок на ЧМ-2018.

Контракт тунисца с Дижоном истекает летом 2019 года, его трансферная стоимость составляет 3 млн евро.

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