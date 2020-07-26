Динамо интересуется защитником Галатасарая

Турецкие СМИ убеждены, что вскоре 24-летний исполнитель присоединится к киевлянам и может стать первым трансфером Мирчи Луческу.

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Добавим, что Маркао в уже прошлом сезоне сыграл за Галатасарай 39 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Получил 15 желтых и одну красную карточку.

К слову, бразилец преимущественно действует в центре защиты, но в случае необходимости может закрыть позицию опорного полузащитника. Очевидно, логика информации о переезде Маркао в УПЛ состоит именно в проблемах Динамо с центром защиты, ведь киевляне были вынуждены завершать сезон с очень нестабильным Кадири на этой позиции.

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