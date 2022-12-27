Динамо оценивает возможность совершить трансфер 17-летнего израильтянина, утверждает ведущий SportArenaTV Никита Дмитрулин.

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По информации источника, кроме Динамо, за Эбрахеймом следят питерский Зенит и испанский Вильярреал. Клубы ждут, когда форварду исполнится 18 лет, чтобы начать переговоры. Transermarkt оценивает израильтянина в 250 тысяч евро.

К слову, Ахмад Эбрахейм может сыграть на обоих флангах и в центре нападения. За основную команду Хапоэля он дебютировал прошлым летом. В нынешнем сезоне уже сыграл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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