Динамо интересуется тремя игроками Львова, – ТК Футбол

Киевское Динамо проявляет интерес к трем футболистам ФК Львов – бразильцам Тейлору и Бруно Дуарте, а также Владимиру Адамюку.

Нападающий Львова Бруно Дуарте, а также защитники львовян Владимир Адамюк и Лукас Тейлор стали объектом интереса киевского Динамо. Соответствующая информация была озвучена в программе "Тур Online" на телеканале "Футбол 1".

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Как сообщили журналисты телеканала, они получили эту информацию непосредственно из львовского клуба. Но официального предложения по трансферу данных игроков Динамо пока не делало.

Напомним, вчера Львов сенсационно отобрал очки у Шахтера и дал возможность Динамо приблизиться к "горнякам" на расстояние 6 очков.