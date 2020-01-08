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Динамо интересуется сербским полузащитником – скауты киевлян просматривали его игру

8 января 17:41 571 Читати українською
Динамо интересуется сербским полузащитником – скауты киевлян просматривали его игру
Мирко Топич (справа) / MN Press

Киевское Динамо продолжает активно мониторить балканский футбольный рынок.

В конце прошлого года на матчах сербской Войводины присутствовали скауты, которые просматривали для киевского Динамо полузащитника команды Мирко Топича, сообщает Динамомания.

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По одной из версий, 18-летнего футболиста планировали привлечь в Динамо U-19, чтобы усилить команду накануне матчей плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Топич должен заменить травмированных Владимира Бражко и Николая Михайленко, выбывших на длительный срок.

По информации издания, основным претендентом на сербского игрока является соперник киевлян по еврокубках –- загребское Динамо.

В текущем сезоне Топич провел за Войводину 15 поединков во всех турнирах и забил два гола.

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