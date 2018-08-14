Динамо интересуется нападающим Нанта Эмилианом Сала, которого клуб не отпустил в Уотфорд за 20 миллионов евро

Испания — 11:30 416
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"Говорил боссам, что Чигринский не для Барселоны", – агент, открывший Месси, о феномене Гвардиолы
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Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провалАнглия — 13 авг 1078
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Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшиласьСборная Украины — 13 авг 1322
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Давид Силва завершил выступления в сборной ИспанииИспания — 13 авг 212
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Погба может оказаться в Барселоне в январеАнглия — 13 авг 360
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