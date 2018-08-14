Динамо интересуется нападающим Нанта Эмилианом Сала, которого клуб не отпустил в Уотфорд за 20 миллионов евро

Нападающий Нанта Эмилиано Сала попал в сферу интересов киевского Динамо и Краснодара.

Эмилиано Сала хочет покинуть Нант, но его трансфер в Бернли сорвался, ведь в Англии уже закрылось трансферное окно. Теперь 27-летним аргентинским нападающим интересуются Краснодар и Динамо, сообщает Planete-fcnantes.com.

Правда сам нападающий не горит желанием переезжать в Восточную Европу.

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Кроме того источник отмечает, что Сала был близок к переходу в Уотфорд, но руководство Нанта не удовлетворили 20 миллионов евро, которые предлагал английский клуб за нападающего.