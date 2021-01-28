"Молодой центральный защитник Андреас Максе, капитан Брондбю, добавил бы Динамо стабильности. Есть информация, что он понравился киевскому клубу. Киевляне могут его подписать.

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Для Андреаса это был бы отличный вариант. Все зависит от возможностей Динамо. Это клуб с большим именем, но бездействие на трансферном рынке в плане покупок и продаж футболистов явно не добавляет плюсов имиджу. Динамо нужно вкладывать деньги в правильных игроков, не только в украинцев", – сказал в комментарии изданию 1927.kiev.ua Эрик Браун – один из основателей Ассоциации футболистов Украины.

Напомним, Максе – воспитанник Брондбю. Успел поиграть за датский Нордшелланд, турецкий Анкараспор и швейцарский Цюрих. Его нынешний контракт с Брондбю действует до лета 2023 года. В текущем сезоне провел за датчан 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Провел товарищеский матч за национальную сборную против Швеции. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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