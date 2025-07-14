"Бело-синие" серьезно заинтересованы в подписании 23-летнего защитника, сообщает ТаТоТаке.

Металлист 1925 предложил Динамо 3 млн евро за молодую звезду команды – известен ответ киевлян

Киевляне хотят подписать Сидибе до начала второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, для того, чтобы усилить свое оборонительное звено. Словенский клуб готов отпустить своего футболиста, но Динамо придется около 500 тысяч евро компенсации.

Ахмед Сидибе может сыграть в центре защиты, а также на позициях опорного и центрального полузащитников. В прошлом сезоне француз провел 38 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Контракт футболиста с Копером рассчитан до июня 2027 года.

К слову, Ахмед Сидибе является воспитанником Сент-Эйена, где он играл за юношеские и молодежные команды клуба. В январе 2024 года защитник перешел в Копер.

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