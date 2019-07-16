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Динамо интересовалось лидером Карпат

15:16 302 Читати українською
Динамо интересовалось лидером Карпат
Франциско Ди Франко / фото ФК Карпаты

Динамо хотело укрепить линию полузащиты лидером Карпат.

Киевское Динамо в мае этого года проявляло интерес к 24-летнему хавбеку львовских Карпат Франциско Ди Франко, сообщает Динамомания.

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Напомним, Ди Франко перешел в состав "львов" летом 2017 года из дубля Бока Хуниорс на правах аренды, впоследствии аргентинец стал полноценным игроком Карпат, а в конце прошлого сезона часто выходил на поле с капитанской повязкой.

К слову, в сезоне 2018/19 Ди Франко сыграл за Карпаты 33 поединка во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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