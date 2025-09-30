Во время летнего трансферного окна Динамо вело переговоры по трансферу Илира Красничи, сообщает ТаТоТаке.

Легионер Динамо неожиданно вернулся в Киев – Шовковский получит мощное усиление

25-летний косовар, который может сыграть на позиции центрального защитника и опорника, находился в лонг-листе киевлян. Однако Динамо отказалось платить за футболиста один миллион евро, который требовал клуб из Ковалевки. Кроме того, игрок не слишком впечатлил селекционный штаб "бело-синих".

Напомним, Илир Красничи перешел в Колос в сентябре 2024 года из косовского Ллапи. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей за Колос, результативными действиями не отметился. В активе Илира есть 14 поединков за национальную сборную Косова. Его контракт с Колосом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно