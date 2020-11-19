Легендарный нападающий Баварии и сборной Германии был среди кандидатов на пост главного тренера столичного клуба, утверждает телеграмм-канал "Бей-Беги".

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По информации источника, представители специалиста предлагали услуги своего клиента, однако руководство Динамо отклонило его кандидатуру, а вместо него назначило Мирчу Луческу.

Добавим, что Мирослав Клозе начал тренерскую карьеру в 2018 году в юниорской команде Баварии. Прошлым летом 42-летний специалист перебрался на работу в основную команду мюнхенцев, где стал ассистентом Ханси Флика. К слову, Миро является рекордсменом чемпионатов мира, забив 16 голов в финальной части турнира.

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