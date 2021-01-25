"В конце года бывший футболист Шахтера Луис Адриану предложил свои услуги Мирче Луческу и был готов поработать с ним в Динамо.

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Сейчас эта ситуация никак не обсуждается, потому что не было продолжения. Думаю, что такой трансфер был бы определяющим для украинского футбола. Но Луис Адриано уже достаточно возрастной футболист, а Луческу сейчас в основном делает ставку на молодежь, которая должна прогрессировать", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Сейчас 33-летний бразилец на родине защищает цвета Палмейраса. Напомним, Адриано и Луческу вместе работали в Шахтере (2007-2015 годы).

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