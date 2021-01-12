Защитник Артем Шабанов имел все шансы покинуть Динамо и перебраться в другой чемпионат.

"По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер.

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Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, который провел 2 матча с начала сезона. Для того, чтобы заманить такого уровня игрока из ЛЧ в Казахстан – нужно двукратное повышение зарплаты, как минимум. А платить 40 тысяч долларов в месяц даже казахи не смогут. Такая история", – говорится в публикации Telegram-канала Динамо Киев Inside.

Добавим, что контракт Шабанова с киевлянами рассчитан до конца 2021 года, нынешняя цена за Transfermarkt – 2 млн евро.

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