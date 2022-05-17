Президент Динамо Игорь Суркис признал, что соперники на благотворительных матчах могли быть более статусными.

Киевляне пытались организовать встречи с чемпионами Франции и Англии.

Суркис откровенно рассказал о будущем Динамо – контракт Луческу, продажа звезд и бюджет во время войны

"У нас были договоренности с ПСЖ и Ман Сити, но эти клубы не имели возможности сыграть с нами. Сейчас будет подготовительный период к Лиге чемпионов. Конечно, лучше играть эти благотворительные матчи, чем просто товарищеские. Каждая копейка важна, чтобы помочь нуждающимся", – рассказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, пока Динамо успело провести 7 матчей в поддержку Украины – против Легии, Галатасарая, Клужа, Боруссии Д, Динамо Загреб, Базеля и Флоры.

Флора – Динамо: Ванат и Волошин анонсируют будущее, голевой камбэк Бурды, сюрпризы от списанных и приговор Путину