"Команда, которая ставит перед собой максимальные задачи не может входить в сезон с тремя номинальными центральными защитниками. С другой стороны, Динамо три года ищет центрального защитника. Динамо три года не может найти игрока, который подошел бы по уровню и финансовым требованиям.

Все рассказывают, что в Динамо нет денег, максимум, который они могут себе позволить на приобретение игрока – 1,5 миллиона долларов. За эти деньги они не могут найти футболиста, который был бы сильнее тех, кто есть в наличии: Попов, Михавко, Биловар.

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В этом контексте у меня вызывает вопросы. Не то, что другие находят – и же Александрия смогла того Кампуша найти, который по всем цифрам и показателям стал одним из лучших центральных защитников в УПЛ. Для вашего понимания, Кампуш был четвертым в шорт-листе на позицию центрального защитника в Александрии. Меня удивляет, что Динамо никак не может перейти на рельсы современного футбольного бизнеса в условиях жизнедеятельности скромного современного футбольного клуба из нетопового чемпионата.

Что такое эти условия? Подготовили игрока, разыграли, вовремя продали, реинвестировали прибыль. Пример – снова Бражко. 22 миллиона евро давал Вулверхэмптон. Мне рассказывали, что братьев Суркисов не устроило в первую очередь условие распределения платежей на 4 года. Получалось в год 5,5 миллионов. Но разве это не возможность приобрести двух хороших игроков для уровня киевского Динамо? Я не верю, что за 3 миллиона киевляне не нашли бы сильного центрального защитника.

Точнее сказать, я знаю, что за 3-3,5 миллиона есть очень интересные варианты для Динамо, уже изученные клубом. На выходе что получаем? Приобретение одного-двух игроков на проблемные позиции плюс еще 16,5 миллионов в следующие три года. При том, что на позицию Бражка у Динамо есть собственные резервы: Михайленко, Яцык", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

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