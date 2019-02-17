Динамо имеет второй самый молодой состав среди 40 команд игровой недели Лиги чемпионов и Лиги Европы

Киевское Динамо сыграло против Олимпиакоса вторым самым молодым составом среди 40 команд плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Динамо установило уникальное достижение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса. Киевляне сыграли вторым самым молодым составом среди 40 участников плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Средний возраст футболистов киевлян составлял 23,8 лет. Столько же у дортмундской Боруссии. Соперник "бело-синих" расположился на 6 строчке в этом рейтинге – 24,5 лет.

Ответный матч состоится 21 февраля в 22:00 по киевскому времени на НСК Олимпийский.

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