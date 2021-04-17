"Шахтеру некого винить за такой отрыв от динамовцев. В любом случае, какой бы ни была турнирная ситуация, "горняки" выйдут на матч с Динамо с запредельной мотивацией.

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Не думаю, что Динамо будет играть на ничью в этом матче. Как показывает мировая практика, когда приезжаешь играть на ничью, получаешь поражение.

В чем секрет успеха Динамо нынешней весной? У киевлян есть важный козырь – их тренер Мирча Луческу. Он классно ориентируется в тактике на такие матчи, анализирует и знает, как добиться результата", – сказал Бакалов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 17 апреля, Шахтер и Динамо на НСК Олимпийский сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают "горняков" на 7 очков.

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