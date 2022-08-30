"Там уже анонсировали-анонсировали, но я не знаю... Возможно, снова не договорились. У меня был разговор с президентом Динамо, и он подтвердил, что есть интерес к этому футболисту есть. Я думал, что это дело уже решено.

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Не думаю, что Динамо бы затягивало. Возможно, случился какой-то другой момент, который вызвал то, что Кабаев до сих пор не в Динамо. Но есть время, кажется, до 2 числа можно заявлять футболистов. Возможно, к тому времени еще как-нибудь будет решен вопрос. Но президент Динамо мне официально подтвердил интерес к Кабаеву, это было 10 дней назад. Я не знаю, в чем задержка, но так понимаю, что Кабаев все же должен быть в Динамо", – рассказал Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

Напомним, это может быть единственное подписание Динамо в межсезонье. Кабаев отдал 2 ассиста в стартовом туре УПЛ против Ворсклы, но в следующем матче против Львова почему-то просидел на лаве запасных.

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