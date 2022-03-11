"Пока мы не можем говорить на 100%, что уедут вообще все легионеры. Мне кажется, будут люди, которые останутся и помогут восстанавливать наш футбол.

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Особенно это касается украинских игроков. Они должны возрождать футбол так, как граждане будут возрождать уничтоженную инфраструктуру. Кроме того, буду очень удивлен, если кто-нибудь из них сейчас получит какое-то предложение от западных клубов. Они должны остаться и играть в украинских клубах.

Мой личный прогноз по силе команд – Динамо имеет преимущество. У них более широкий набор украинских игроков и, так сказать, украинский дух. Это команда в украинском составе, поэтому она будет выглядеть крепче соперников", – резюмировал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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