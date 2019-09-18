Динамо имеет много классных футболистов, готовимся к сложной игре, – защитник Мальме Бенгтсон о матче Лиги Европы

Игрок Мальме Расмус Бенгтсон оценил уровень киевского Динамо перед противостоянием в первом туре группового этапа Лиги Европы.

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"В Швеции нас всегда считают фаворитами, но здесь совсем другой поединок. Мы понимаем, что нас ждет матч против сложного и опытного соперника. У Динамо много классных футболистов, поэтому готовимся к сложной игре. Футбол или хоккей? Какой вид спорта в Швеции более популярен? Футбол – более популярный", – цитирует Бенгтсона официальный сайт Динамо.

Напомним, что поединок Динамо – Мальме состоится в четверг, 19 сентября. Начало в 19:55.

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