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Динамо имеет много классных футболистов, готовимся к сложной игре, – защитник Мальме Бенгтсон о матче Лиги Европы

22:00 29 Читати українською
Динамо имеет много классных футболистов, готовимся к сложной игре, – защитник Мальме Бенгтсон о матче Лиги Европы
Расмус Бенгтсон / Сайт Динамо

Игрок Мальме Расмус Бенгтсон оценил уровень киевского Динамо перед противостоянием в первом туре группового этапа Лиги Европы.

 

Опытный защитник шведского гранда ожидает непростую игру в Киеве.

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"В Швеции нас всегда считают фаворитами, но здесь совсем другой поединок. Мы понимаем, что нас ждет матч против сложного и опытного соперника. У Динамо много классных футболистов, поэтому готовимся к сложной игре. Футбол или хоккей? Какой вид спорта в Швеции более популярен? Футбол – более популярный", – цитирует Бенгтсона официальный сайт Динамо.

Напомним, что поединок Динамо – Мальме состоится в четверг, 19 сентября. Начало в 19:55.

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