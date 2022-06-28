"Бело-синие" продолжают договариваться о товарищеских поединках для подготовки к следующему сезону.

Динамо договорилось с Антверпеном о проведении спарринга на тренировочном сборе, сообщает Fanday.

Вингер Динамо близок к трансферу – шансы на игру в Лиге чемпионов и впечатляющая зарплата

О точной дате поединка станет известно позже. Сейчас киевляне находятся в Швейцарии на сборах, где уже сыграли с Ивердон-Спорт, а также должны сыграть с Лозанной Спорт, Сьоном и сразу два поединка за день против Лиона.

Добавим, что Антверпен завершил прошлый сезон на четвертой строчке, набрав 63 очка и отстав от третьего Андерлехта на 1 пункт.

Ивердон-Спорт – Динамо: Цитаишвили возвращается, Яцык творит супергол, а некоторые игроки делают заявку на уход