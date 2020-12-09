"Мы понимали, что хоть ничья нас и устраивает, но играть на нее, тем более дома, не в принципах киевского Динамо. Кроме того, мы сыграли с Ференцварошем на выезде со счетом 2:2, хотя вели после первого тайма 2:0, и знали, что тот матч могли выигрывать, поэтому хотели победить. Первая победа в Лиге чемпионов поможет ребятам, в том числе и мне в будущем.

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Гол – это переломный момент? Безусловно, у соперников были моменты, они могли забивать. Но мы выстояли и реализовали свой шанс, переломив ход игры. Для нас это был комфортный счет и мы играли уже по счету.

Каким поединком ЛЧ довольны? Каждый матч складывался по-разному. Были матчи, в которых мы играли лучше, но проиграли. Сегодня мы играли, скорее всего, не в тот футбол, который хотим показывать, но есть результат. Поэтому ощущение двоякие, но главное, что есть евровесна.

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Если честно, отсутствие болельщиков – это ужасно. Хотелось бы, чтобы болельщики возвращались на трибуны и поддерживали команду. Все-таки, футбол без болельщиков – не тот футбол, к которому все привыкли. Для футболистов огромный стимул, когда люди приходят на стадион поддержать тебя.

Силы на последний матч первой части сезона? Физические силы мы всегда найдем. Понятно, что это последняя игра (с Колосом в УПЛ – прим.), Но, поскольку у нас есть определенная задача, нельзя расслабляться. Мы должны поставить точку в этом году и только после этого идти в отпуск", – цитирует Цыганкова официальный сайт киевлян.

Заметим, Ференцварош из-за поражения от Динамо (0:1) прекращает свои выступления в еврокубках в текущем сезоне, набрав после 6-ти туров лишь один зачетный пункт. Киевляне с 4 очками из третьего места группы G отправляются в плей-офф Лиги Европы.

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