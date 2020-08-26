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"Динамо играло фактически дублирующим составом": Игорь Суркис – о победе над Шахтером в Суперкубке

11:42 - Читати українською
"Динамо играло фактически дублирующим составом": Игорь Суркис – о победе над Шахтером в Суперкубке
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал первые кадровые решения Луческу в поединке против Шахтера.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Шахтер – очень сильная команда. Мы проявили свои бойцовские качества. У нас не было огромной группы игроков основного состава. Атакующая линия – это Вербич, Шепелев и Цыганков. Вся линия защиты. Мы фактически играли дублирующим составом.

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Да, эти люди готовились к матчу за Суперкубок. Но тому же Сироте надо добавлять. Кендзера – футболист основного состава, но он играл не на своей позиции. Потому, считаю, бойцовские качества были на самом высоком уровне и хорошая реализация моментов", – сказал Суркис в комментарии Футбол News.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

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Теги
Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Игорь Суркис
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