"Динамо играло фактически дублирующим составом": Игорь Суркис – о победе над Шахтером в Суперкубке

"Шахтер – очень сильная команда. Мы проявили свои бойцовские качества. У нас не было огромной группы игроков основного состава. Атакующая линия – это Вербич, Шепелев и Цыганков. Вся линия защиты. Мы фактически играли дублирующим составом.

Шахтер – Динамо: Григорий Суркис прокомментировал неожиданные кадровые решения Луческу

Да, эти люди готовились к матчу за Суперкубок. Но тому же Сироте надо добавлять. Кендзера – футболист основного состава, но он играл не на своей позиции. Потому, считаю, бойцовские качества были на самом высоком уровне и хорошая реализация моментов", – сказал Суркис в комментарии Футбол News.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

"Луческу стал динамовским сердцем": стеб Суркиса, эмоции экс-жены Шовковского и 2 причины победы Динамо над Шахтером