"Мы всегда ставим себе новые цели, двигаемся от матча к матчу, стараемся совершенствоваться и не останавливаться. Команда наслаждается своим футболом и делает все, чтобы это продолжалось.

Мое состояние? Чувствую себя лучше. Мой контракт? Ничего конкретного сказать не могу. Хочу дальше развиваться и помогать команде достигать вершин.

Бавария – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

В этом сезоне многие команды претендуют на победу в Лиге чемпионов. В Баварии прекрасная атмосфера, а это очень важно. Мы голодны к успехам, мы стремимся снова выиграть Лигу чемпионов.

Мы уже знаем некоторых игроков Динамо по матчам сборных. Они играют в очень солидный и динамичный футбол со ставкой на надежную оборону и контратаки. Все это разобрали для нас видеоаналитики", – сказал Серж Гнабри на пресс-конференции.

Напомним, поединок между Баварией и Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало встречи в 22:00. Киевляне стартовали в Лиге чемпионов с ничьей против Бенфики, а мюнхенцы разгромили Барселону.

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