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"Динамо играет лонгболлами, Шахтер – это "тики-така": голкипер Олимпика сравнил стили игры украинских грандов

08:53 97 Читати українською
"Динамо играет лонгболлами, Шахтер – это "тики-така": голкипер Олимпика сравнил стили игры украинских грандов
Бетим Альими / ФК Олимпик

Голкипер Олимпика Бетим Альими поделился ожиданиями от матча 6 тура УПЛ против донецкого Шахтера и сравнил игру "горняков" с Динамо.

 

"С Динамо добились хорошего результата, сыграли на контратаках. У них не было по-настоящему опасных моментов. Готов снова сыграть с грандом, но Шахтер – не Динамо.

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Динамо играет лонгболами, а Шахтер – это "тики-така". С ними будет сложнее. Это будет важная встреча с лучшей командой Украины. Взять 1 балл или 3 было бы чрезвычайно круто", – сказал Альими программе Футбольный формат.

Поединок Олимпик – Шахтер состоится 1 сентября в 17:00.

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