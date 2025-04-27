"Довольно ощутимый отрыв в очках динамовцев не влияет на интерес к этому противостоянию. В дерби свои законы и в каком бы состоянии ни находились участники, они постараются сыграть через не могу, ведь речь идет об имидже клуба.

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Я считаю, что "горняки" могут достичь нужного результата прежде всего благодаря качественным командным действиям. Потому что Динамо нынешнего образца играет более разнообразно. Хотя не думаю, что сегодня киевляне будут действовать раскованно, с открытым забралом. Все же, ближайший преследователь – Александрия еще на опасном расстоянии.

Как по мне, мячом чаще будут владеть дончане, однако киевляне будут настороже. Склоняюсь к тому, что все закончится результативной ничьей – 1:1, которая еще на шаг приблизит динамовцев к чемпионскому титулу", – сказал Ященко для Sport.ua.

Напомним, Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 63-мя очками, Шахтер находится на третьей позиции, у "горняков" на 10 баллов меньше. Украинское классическое противостояние состоится сегодня, начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

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