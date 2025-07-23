По данным Football Meets Data, киевское Динамо практически гарантировало себе проход после уверенной победы 3:0 над Хамрун Спартанс – шансы украинцев оценивают в 99,9%.

Динамо будет ждать развязки – Пафос и Маккаби Тель-Авив не определили победителя под присмотром украинца

Единственный клуб, который имеет еще более высокие шансы – Лех из Познани. Польская команда разгромила исландский Брейдаблик со счетом 7:1, что обеспечило ей 99,99% вероятности выхода дальше.

Напомним, что решающий матч между Динамо и Хамруном запланирован на 29 июля в Люблине (Польша). В следующем раунде победителя этой пары будет ждать сильнейший из дуэли Пафос – Маккаби Тель-Авив.

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас