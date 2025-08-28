Первое предложение Жироны в размере 9 млн евро Киев отклонил из-за имеющейся клаусулы в 20 млн. Однако, благодаря активному вмешательству Пере Гвардиолы (председатель правления клуба, – прим) и настоянию самого игрока вместе с его семьей и агентами, стороны договорились о сумме 15 млн евро и 20% от дальнейшей перепродажи, сообщает Динамо Киев Inside.

Динамо хочет нанять ассистента Зидана, будущее Шовковского – под сомнением

По информации источника, пока согласовываются только детали личного контракта Ваната и распределения платежей. Президент Динамо настаивает на максимум двух траншах (8+7 млн) в течение календарного года, тогда как Жирона предлагает три выплаты по 5 млн в течение полутора сезонов.

Отмечается, что отсутствие Ваната в сегодняшней заявке Динамо на матч объясняется взаимной договоренностью с клубом с целью обезопасить игрока от возможных травм до завершения сделки.

Напомним, что ранее Футбол 24 сообщал: "красно-белые" существенно приблизились к сумме в 15 млн евро и требованиям Динамо, и следующие два дня станут решающими для завершения трансфера.

23-летний Ванат выступает за первую команду Динамо с 2021 года. Он также сыграл 11 матчей за сборную Украины, в которых забил 2 мяча.

Динамо – Маккаби Тель-Авив: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы